Farmácias em Cachoeiro: veja quais estão abertas neste domingo (26)

Seis farmácias em Cachoeiro estão funcionando em regime de plantão, neste domingo (26), com atendimento presencial e também entrega em domicílio.

O atendimento nos estabelecimentos comerciais do Centro e Guandu acontece das 7h às 22h. Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento será das 7h às 19h (facultativo até às 22:00h).

As informações são da Vigilância Sanitária de Cachoeiro.

1 – DROGARIA MASTER

End: Bernardo Horta, 238 – Guandu – Em frente a

Lojas Americanas do Guandú Tel: 3521-5551



2 – DROGARIA CRISTO REI

End: Rua Pinheiro Júnior, 169 – Ibitiquara – Em

frente ao Patinhas Tel.: 3522-1893



3 –DROGALIMA

End: José Rosa Machado, 248 – Nossa Sra Fátima

próx. a Loteria Novo Parque Tel.: 3515-1597



4 –DROGARIA AGAPE

End: Av. N. Sra da Consolação, 159 – Maria Ortiz

Em frente a antiga Flecha Branca Tel.: 99994-0906



5 – FARMASTON

End: Av. Domingos Alcino Dadalto, 62 – IBC

ao lado do Sesi Tel.: 3025-4354

