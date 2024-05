Acidente grave no ES deixa uma pessoa morta na BR-101

Uma pessoa morreu, neste sábado (25), após grave acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta na BR-101, em Sooretama.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram no km 128,6, por volta das 07h00.

LEIA TAMBÉM: Violência no ES: idoso é esfaqueado dentro de apartamento

Informações preliminares apontam que o ônibus, modelo Mercedes Benz, cruzou a via e a condutora de uma motocicleta, modelo Honda Falcon, que seguia pela via principal, não teve tempo hábil de realizar a frenagem, vindo a bater. A motociclista, de 41 anos, morreu no local.