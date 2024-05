Inscrições abertas para a Semana do MEI 2024 em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim está se preparando para receber mais uma edição da Semana Nacional do Microempreendedor Individual (MEI), um evento anual importante para aqueles que buscam alavancar seus negócios e fortalecer suas bases empreendedoras.

Leia também: ES Inteligente avança com projetos que beneficiarão municípios capixabas

Com uma programação diversificada e repleta de atividades enriquecedoras, a Semana do MEI oferecerá aos participantes a oportunidade de explorar temas fundamentais para o sucesso nos negócios. Desde estratégias de marketing até questões financeiras, os participantes terão acesso a um conjunto de conhecimentos que os auxiliarão em sua jornada empreendedora.

Dentre as atividades programadas, destacam-se workshops e rodas de conversa que abordarão temas como fotografia para empreendedores, estratégias para expandir os negócios nas redes sociais e até mesmo orientações sobre o Imposto de Renda para o MEI. Além disso, um café com empreendedores promoverá um ambiente propício para a troca de experiências e networking.

Para Dietrich Kaschner, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, a Semana do MEI representa uma oportunidade única para os empreendedores locais. “Estamos muito empolgados em apoiar mais uma edição deste evento tão importante para os nossos empreendedores. Acreditamos que oferecer conhecimento e oportunidades é fundamental para o crescimento dos negócios locais e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico de nossa cidade”, ressalta.

Inscrições abertas

As inscrições para a Semana do MEI já estão abertas e são gratuitas, porém as vagas são limitadas. Os interessados podem garantir sua participação preenchendo o formulário disponível, clicando aqui!

O evento é uma realização do SEBRAE-ES em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro, e conta com apoio do CDL Cachoeiro e do Sicredi.

Serviço:

Data: 21 a 24 de maio de 2024

21 a 24 de maio de 2024 Inscrições: Gratuitas e com vagas limitadas, através do link: https://forms.gle/BHmCbn2YH64pDFym8

Gratuitas e com vagas limitadas, através do link: https://forms.gle/BHmCbn2YH64pDFym8 Informações pelo telefone: 28 98804-6453

Eventos:

21/05 – 18h – Fotografia para empreendedores – Local: SEBRAE Cachoeiro (Av. Beira Rio, 297, Guandu. Cachoeiro de Itapemirim)

22/05 – 18h – Como expandir seus negócios nas Redes Sociais – Local: CDL Cachoeiro (R. Cap. Deslandes, 47 – Centro, Cachoeiro de Itapemirim)

23/05 – 9h30 – Roda de Conversa: O MEI e o Imposto de Renda Pessoa Física – Local: Sala do Empreendedor de Cachoeiro (R. 25 de Março, 33 a 37, Centro. Shopping Cachoeiro – 2º piso)

24/05 – 9h – Café com empreendedores: Educação Financeira em Pauta – Local: Sicredi Ag. Jones dos Santos Neves (Av. Jones do Santos Neves, 207, Santo Antônio. Cachoeiro de Itapemirim)