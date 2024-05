Feminicídio em Jerônimo Monteiro: homem mata mulher dentro de casa

Na manhã deste sábado (11) um homem teria matado a mulher dentro de uma residência, no bairro Vila Cruzeiro, em Jerônimo Monteiro – ES. Vizinhos relataram que o suspeito fugiu do local. De acordo com as testemunhas, a Polícia Militar e a Perícia estão neste momento no local do crime.

Os vizinhos contaram ainda que a mulher era jovem e que presenciaram o momento que o corpo foi recolhido pelo DML (Departamento Médico Legal).

A Polícia Civil disse que a ocorrência estava em andamento e que não havia mais detalhes. Já a PM, não retornou ainda. Em breve, mais informações.