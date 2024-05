Festa Nacional de São José de Anchieta terá transmissão diária no YouTube

Entre os dias 29 de maio e 9 de junho, o Santuário Nacional de São José de Anchieta celebra o Apóstolo e Padroeiro do Brasil com uma programação extensa e diversificada. Para quem não puder acompanhar presencialmente, a programação será transmitida diariamente pela TV Santuário de Anchieta, no Youtube.

Os eventos transmitidos incluirão a novena e missas diárias, além da exibição do projeto cultural Viva Anchieta, produzido com exclusividade em parceria com a TVE, no domingo dia 09 de junho. Entre os destaques, a Missa Solene no dia 9 de junho, às 16h, que contará com a presença do vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom João Justino de Medeiros Silva.

O reitor do santuário, Pe. Álvaro Negromonte, SJ, destaca que esta é uma oportunidade de “ampliar ainda mais as possibilidades de acesso e participação na Festa”. Este ano, a festa celebra dois marcos históricos importantes: os 10 anos de canonização de São José de Anchieta e os 490 anos de seu nascimento.

As transmissões ao vivo acontecem no YouTube TV Santuário de Anchieta e no Facebook. Um convite para acessar e ativar o lembrete para não perder nenhum momento das celebrações. De onde estiver, todos são convidados.

A Festa Nacional de São José de Anchieta é uma realização do Santuário Nacional e dos Jesuítas Brasil, com o apoio da Prefeitura de Anchieta e o Governo do Estado por meio do edital de eventos da Secretaria de Turismo.

Serviço:

YouTube: TV Santuário de Anchieta

Facebook: Santuário de Anchieta

Programação da festa

31 de maio | 19h – Novena 2

Presença fraterna: Paróquia Santo Antônio de Pádua, Iconha

01 de junho | 19h – Novena 3

Presença fraterna: Paróquia São Francisco Xavier, Iriri

02 de junho | 19h – Recepção dos Passos de Anchieta

Missas: 08h | 10h30 | 13h30 | 19h

12h – Exibição do Projeto Viva Anchieta

Apresentações culturais no adro do Santuário

03 de junho | 19h – Novena 4

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Guarapari

04 de junho | 19h – Novena 5

Presença fraterna: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Piúma

05 de junho | 19h – Novena 6

Presença fraterna: Paróquia São José, Guarapari

06 de junho | 19h – Novena 7

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Alfredo Chaves

07 de junho | 19h – Novena 8

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Meaípe

08 de junho

16h – Peregrinos de Cristo: Caminhada jovem – De Iriri para o Santuário de Anchieta – Presença fraterna: EJCs e Grupos de Jovens

19h | Novena 9 – Encontro de Jovens com Cristo, Anchieta

09 de junho

14h – Exibição do Projeto Viva Anchieta

16h – Missa Solene

17h30 – Show: Dunga