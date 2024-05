FICCO realiza operação para desarticular facção criminosa no ES

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO deflagrou a “Operação Lei e Ordem”, cujo objetivo é desarticular uma facção criminosa que atua em áreas do município de Cariacica, abrangendo os bairros de Porto de Santana, Porto Novo e Morro do Quiabo, na manhã desta terça-feira (28).

Segundo a Polícia Federal, as investigações revelaram a existência de uma organização criminosa, fortemente armada, que tenta exercer o controle sobre espaços públicos na região, operando no tráfico de drogas e armas. A ousadia dos investigados chamou a atenção dos órgãos de segurança pública, evidenciando tentativas de subjugar o poder do Estado através do porte ostensivo de armas e drogas em locais públicos.

Um dos pontos críticos de ostentação do poderio bélico da facção ocorre em festas, rotineiramente realizadas no Morro do Quiabo, local no qual os criminosos circulam exibindo armamento pesado, o que representa uma ameaça direta à segurança da comunidade.

Para desmantelar essa estrutura criminosa, a FICCO mapeou as suas lideranças ainda em liberdade e conduziu diligências que comprovaram não apenas a importância desses indivíduos para a organização, mas também participação direta deles em atividades de tráfico de drogas e armas.

Com o cumprimento de quatro mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão no Espírito Santo e em Minas Gerais, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Cariacica, a FICCO/ES objetiva interromper as atividades criminosas na região e avançar no desmantelamento da facção.

“Os investigados responderão pela prática dos delitos de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e tráfico de armas. Se condenados, as penas aplicadas podem ultrapassar trinta e seis anos de prisão”.

FICCO/ES

As ações policiais desencadeadas na FICCO são produto de cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública.

A FICCO/ES é composta atualmente pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.