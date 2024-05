Mulher suspeita de praticar o tráfico de drogas é presa no ES

Uma mulher de 59 anos, foi presa investigada por armazenar drogas para posterior distibuição em regiões de intenso tráfico de drogas no município de Cariacica, na última quinta-feira (23).

De acordo com a Polícia Civil, por meio de diligências, a equipe policial conseguiu localizar o imóvel que era utilizado pela suspeita para o armazenamento de drogas. A investigada foi abordada quando chegava à residência, sendo presa em flagrante. No local, foram apreendidos dois quilos de crack e um aparelho celular.

Sendo assim, a investigada foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

