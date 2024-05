Foragido do sistema prisional é detido pela sétima vez no ES

Um homem, de 51 anos, foi preso pela sétima vez em Vitória. Ele estava foragido do Sistema Prisional do Espírito Santo e foi localizado por uma equipe da Guarda Civil de Vitória, no final da tarde desta quinta-feira (9), na Rua Construtor Vitorino Teixeira, na Vila Rubim.

O criminoso foi detido pela primeira vez em 2001, quando foi conduzido pelo crime de posse de droga. Depois de 17 anos, porém, ele passou a ‘colecionar’ detenções por tráfico de drogas em 2018, 2019, 2022 e 2023. Uma em cada ano e todas prisões em flagrante.

Já neste ano, em fevereiro, o indivíduo foi detido em cumprimento a mandado de prisão também pela acusação de tráfico de drogas. Ao receber o benefício de saída temporária do Dia das Mães, o então detento da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo não retornou mais. Um novo mandado foi expedido, desta vez, para que fosse recapturado.

Nesta quinta-feira (9), seis dias depois do comunicado de fuga, uma equipe da Guarda de Vitória localizou o foragido.

“Recebemos uma denúncia por meio do telefone do Ciodes-190 e, durante a averiguação, localizamos o suspeito. Contra ele havia um mandado de prisão de recaptura, já que não retornou à unidade prisional após receber o benefício de saída temporária”, detalhou o agente Tiago Juliate.

O detido foi levado para a Delegacia Regional de Vitória para que as devidas providências fossem tomadas.

Carro

No mesmo dia, uma equipe do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop) da Guarda de Vitória recuperou um veículo furtado em dezembro de 2023. O carro foi flagrado pelas câmeras do Cerco Eletrônico. Logo, os operadores entraram em contato com as equipes da rua que abordaram o veículo na Praia do Canto.

“O condutor disse que o carro era emprestado, mas não informou sequer quem seria o suposto proprietário. O carro foi apreendido e o suspeito levado para a delegacia”, detalhou o inspetor Fábio Calegari.

O veículo foi furtado na noite do dia 04 de dezembro de 2023, em Nova Valverde, Cariacica. O proprietário deixou o carro estacionado em frente a um posto de combustíveis e, ao amanhecer, não encontrou mais o veículo.