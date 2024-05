Gabriel Castelan vence etapa do Circuito Capixaba de Bodyboarding

Contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), o bodyboarding Gabriel Castelan conquistou no último fim de semana, na Praia dos Recifes, próximo à Barra do Jucu, em Vila Velha, o título da categoria Pro Open da primeira etapa do Circuito Capixaba da modalidade.

A competição é organizada pela Federação de Bodyboarding do Estado do Espírito Santo (FEBBEES) com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). No total, a competição terá quatro etapas. A próxima será na Praia do Morro, em Guarapari, nos dias 13 e 14 de julho.

“Fiquei muito feliz de ter sido campeão logo na etapa de estreia do Circuito. Em 2022, bati na trave, sendo vice-campeão estadual. Agora estou totalmente focado em busca do meu primeiro título no profissional. Foram ondas desafiadoras, mas consegui fazer boas somatórias em todas as baterias. E, na decisão, tive pela frente meu professor, que me ensinou a surfar, o Leo Costa. Com muito respeito fiz essa final e acabei sendo mais feliz, saindo com a vitória”, comentou Gabriel Castelan.

Um dos maiores nomes do bodyboarding capixaba masculino e com três títulos brasileiros no currículo, Leo Costa retornou às competições justamente nesta primeira etapa do Circuito Estadual. Na bateria que decidiu o título entre o mestre e aprendiz, o “aluno” Gabriel Castelan levou a melhor, pegando suas duas melhores ondas na parte final da bateria, somando 11,35, contra 9,35 de Leo Costa.

Também contemplado pelo Bolsa Atleta, o atual campeão do Circuito, Lucas Nogueira, acabou sendo surpreendido pelo carioca Lucio Santana e não chegou às semifinais.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Resultados Finais – 1ª etapa do Circuito Capixaba

Pro Open Masculino

1º Gabriel Castelan

2º Leo Costa

3º Gabriel Andrade e Lucio Santana

Open Feminino

1º Marilene Berundio

2º Elisângela Fragoso

3º Gabriela

4º Maria Alice

Open Masculino

1º Morony Chaves

2º João Paulo

3º Matheus Rodrigues

4º Angelo Farich

Sub-18

1º Miguel Berdan

2º Daniel Turial

3º Nicollas Raich e Lucas Fernandes

Sub-16

1º Gabriel Ramalhete

2º Giliardson Costa

3º Daniel Turial

4º Leonardo Silva

Iniciante

1º Matheus Rodrigues

2º Lucas Schwartz

3º Pedro Stefanon

4º Everton Ferreira

Master Masculino

1º Elwes Vieira

2º Leonardo Moreira

3º Dudu Bactéria e Henrique Andrade

Legend Masculino

1º Elwes Vieira

2º Christian Rosa

3º Charles Nunes

4º Marcelo Miranda

PCD

1º Luan Alves

2º Moises Serafim

3º Icaro Nunes

4º Renata Bazone