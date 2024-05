GRAVE: acidente na BR-101 Sul, em Atílio Vivácqua, mata duas pessoas

Um acidente grave envolvendo uma carreta e um carro matou duas pessoas e deixou uma terceira gravemente ferida. A batida ocorreu no km 422 da BR-101, na altura do município Atílio Vivácqua, na tarde desta terça-feira (7).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta 15h30. A carreta envolvida no acidente transportava produto perigoso, e que está sem a carga.

Além disso, a equipe informou que um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está no local e confirmou a morte das duas vítimas. Uma terceira pessoa foi socorrida em estado grave para o hospital.

Leia também: Acidente entre carreta e motocicleta deixa uma pessoa morta no ES

Por conta do acidente, a pista está totalmente interditada. Mais informações em instantes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.