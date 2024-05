Guardas-vidas realizam buscas por jovem desaparecido em praia de Anchieta

Bombeiros e guardas-vidas estão realizando buscas por um jovem que desapareceu na praia de Mãe-Bá, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo. O desaparecimento aconteceu no último domingo (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe foi acionada para ocorrência de afogamento em uma praia de Anchieta, neste domingo (12). Equipes foram encaminhadas ao local e as buscas se estenderam até o final do dia, mas o jovem ainda não foi encontrado.

As buscas foram retomadas na manhã desta segunda (13) e estão em andamento.