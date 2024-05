Herança de cônjuges: senador do ES sai em defesa das mulheres

Imagine a situação em que um casal construiu por anos um patrimônio e a sua companheira não terá direito a herança, porque há outros familiares em sua frente na ordem sucessória? Com esse argumento, o senador Fabiano Contarato (PT) saiu em defesa das mulheres nesta quinta-feira (2).

A manifestação do parlamentar é por conta de um anteprojeto, que começou a tramitar no Senado Federal, que prevê alteração que atualiza o Código Civil.

O documento traz mudanças nas áreas de família, herança, entre outras. Dentre elas, o texto propõe que os cônjuges deixem de ser herdeiros necessários. Na prática, o viúvo ou a viúva deixa de ter direito à herança legítima – situação que afeta principalmente as mulheres, segundo Contarato.

O parlamentar usou a sua rede social para manifestar o seu repúdio ao que ele classifica como “retrocesso”:

