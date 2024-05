Hino de cidade do Sul do ES causa discórdia entre Câmara e Prefeitura

Os poderes Executivo e Legislativo de Rio Novo do Sul iniciaram uma batalha em relação ao hino oficial do município.

O desentendimento começou após o prefeito da cidade, Nei Castelari, ter enviado para a Câmara Municipal um projeto de lei instituindo o hino oficial do município, que, de acordo com os vereadores, já existe.

LEIA TAMBÉM: Nova promotoria de justiça é inaugurada em Rio Novo do Sul

“Ocorre que já existe um hino do município, muito antigo, histórico, entretanto, a melodia se perdeu. Ou seja, temos a letra, mas não temos a música (melodia)”, explicou a vereadora Marcia Bortoloti.

A proposta do Poder Executivo ainda pedia urgência na tramitação e apreciação da medida, o que foi negado pela maioria dos vereadores.

“O regime de urgência da matéria foi quebrado, porque a maioria dos vereadores entenderam que é muito importante fazer uma análise bem criteriosa, pois o município já possui um hino e a matéria está propondo um novo hino”, explicou o vereador e presidente da Câmara de Rio Novo do Sul, Rodolpho Longue Diirr.

A matéria segue em tramitação nas comissões e logo que os pareceres das comissões forem emitidos, a proposta será pautada para a votação.

O que diz a Prefeitura de Rio Novo do Sul

A Prefeitura de Rio Novo do Sul justifica que não havia, até então, nenhuma lei vigente de hino oficial no município.

“A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, por meio da sua coordenação de Cultura, vem esclarecer sobre o questionamento sobre o hino de Rio Novo do Sul. Cabe salientar que a letra questionada em matéria jornalística como sendo oficial do município nunca teve essa denominação “oficial”, porque nunca existiu nenhum projeto de Lei denominando um hino oficial do município”.

O texto da administração municipal ainda ressalta que “existe uma letra, de autor já falecido, que nunca foi formalizada em lei, de desconhecimento popular, e cuja melodia não foi disponibilizada. Sendo ainda, que não há registro de familiares para contato ou que os mesmos tenham feito contato com a municipalidade para formalizar tal hino”.

Justificativa do projeto do Poder Executivo

Segundo a Prefeitura de Rio Novo do Sul, a iniciativa da proposta se deu após um músico da cidade ter manifestado o “desejo de doar para o município uma letra e melodia de sua composição de um hino em homenagem ao município de Rio Novo do Sul. A letra composta de belas e poéticas palavras apresenta todas as potencialidades econômicas do município, seu povo trabalhador e sua miscelânea de povos”.

A administração municipal ainda firma que o hino sugerido para apreciação dos vereadores tem “letra e melodia devidamente registrados nos órgãos competentes de direitos autorais para se tornar dentro da legalidade o hino oficial do município”.