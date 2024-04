Nova promotoria de justiça é inaugurada em Rio Novo do Sul

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), inaugurou a nova sede da Promotoria de Justiça do Município de Rio Novo do Sul, nesta quinta-feira (25). A nova unidade, mais moderna e acessível, fica localizada na Rua Marcos Tadeu Coelho, no Centro de Rio Novo do Sul.

O evento contou com a participação do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), do prefeito de Rio Novo do Sul, Nei Castelari, e autoridades estaduais e municipais.

A nova sede tem 431,58 m² de área construída e conta com ambientes de recepção, sala de atendimento, auditório para 51 pessoas, sala de protocolo, secretaria, banheiros acessíveis, 3 gabinetes, espaço de copa e cozinha, além de apartamento funcional e estacionamento privativo com 4 vagas.