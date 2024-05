Homem é assassinado a tiros dentro de bar em Rio Novo do Sul

Um homem de 44 anos foi assassinado a tiros dentro de um bar localizado no bairro São José, em Rio Novo do Sul, na madrugada do último sábado (11).

A Polícia Militar informou que quando os militares chegaram no local, encontraram o corpo da vítima caída ao chão. Em conversa com a solicitante, ela disse que a vítima estava no bar discutindo com a ex-mulher, quando um outro homem chegou e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Perícia foi acionada e o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Novo do Sul e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.