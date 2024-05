PRF prende mulher acusada de estelionato em flagrante no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na última quarta-feira (15) na BR-101, em Viana sede, uma mulher que induziu em erro comerciantes, para obter vantagem ilícita.

A equipe PRF, durante fiscalização no km 304 da BR101, em Viana, foram acionados por uma pessoa que havia acabado de ser vítima de estelionato. Segunda a vítima, uma mulher esteve na sua loja de artigos para casa, em Viana sede, onde comprou mercadorias no valor de R$ 340 e simulou o pagamento via pix. O pagamento não se efetivou, pois seria apenas uma espécie de “agendamento”.

Ao constatar o golpe a vítima exigiu a devolução das peças, o que não aconteceu. Segundo a PRF, a mulher fugiu e estaria às margens da rodovia federal tentando carona para fugir.

Imediatamente, a equipe PRF conseguiu abordar a mulher, averiguar os fatos e efetivar a prisão em flagrante. Durante a confecção da ocorrência, se apresentou na UOP Viana, outra vítima da estelionatária, proprietária de uma loja de acessórios, localizada em Viana sede, que afirmou ter sofrido prejuízo no valor de R$ 219,90, sendo utilizado o mesmo modus operandi. A proprietária apresentou ainda imagens de videomonitoramento de sua loja.

A mulher e as vítimas foram encaminhadas para 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Cariacica.