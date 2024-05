Homem é preso por descumprir medida protetiva em Mimoso do Sul

Um homem foi detido por descumprir medida protetiva pela irmã no centro de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito, na última terça-feira (14).

Uma mulher, acionou a Polícia Militar após o seu irmão estar armado com duas facas dentro da garagem de sua residência. Ao chegar no local, os policiais encontraram o acusado na garagem com duas facas na mão e violando a medida protetiva contra ele.

Diante disso, os militares pediram que o homem largasse as facas e tentou contê-lo, mas ele resistiu a prisão e reagiu com mordidas e chutes. Os militares algemaram ele e, ao tentar colocar na viatura, o preso resistiu novamente.

No entanto, o suspeito tentou entrar na viatura, mas escorregou e caiu com o rosto para dentro, batendo o rosto no fundo da viatura e causando um corte no rosto. Os militares levaram o detido para o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso, para receber atendimento médico, mas recusou a receber tratamentos médicos.

Sendo assim, a PM conduziu o detido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Na delegacia, o suspeito de 71 anos foi autuado em flagrante por resistência à ação policial e descumprimento de medida protetiva na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).