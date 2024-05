Homem é preso suspeito de ameaçar a ex-companheira em Dores do Rio Preto

Um homem, de 35 anos, suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira, foi preso no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, na noite da última segunda (27).

De acordo com a Polícia Civil, a ex-companheira tinha contra o preso um mandado de prisão preventiva por crime de violência doméstica. Porém, houve representação da Polícia Civil após notícias de descumprimentos de medida protetiva de urgência, nas quais a ex-companheira informava que estava sendo ameaçada de morte.

Portanto, o suspeito foi encaminhado para a 7ª Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

