Mulher é suspeita de envolvimento na morte de ex-companheiro em Rio Novo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Novo do Sul, prendeu, nesta terça-feira (28), uma mulher de 31 anos, suspeita de envolvimento no homicídio de Vanildo Pereira dos Santos, ocorrido no dia 11 de maio deste ano, no bairro São José, em Rio Novo do Sul.

A suspeita foi presa no bairro Santo Antônio, também no município de Rio Novo do Sul, em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul.

Segundo a PC, o crime ocorreu em um bar e de acordo com testemunhas, a vítima estava discutindo com sua ex-companheira, quando um indivíduo chegou ao local e realizou disparos contra ele.

“A partir das nossas diligências, conseguimos chegar a uma possível motivação. A princípio, teria sido uma briga no âmbito familiar que motivou o crime. O filho da mulher detida também é suspeito de envolvimento na prática criminosa”, afirmou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Novo do Sul, delegado José Augusto Militão.

Após os procedimentos de praxe, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.