Homem fica com a cabeça agarrada em báscula de igreja em Muqui

Um homem ficou com a cabeça agarrada na báscula de uma igreja após fugir de dois suspeitos no centro de Muqui, no Sul do Espírito Santo, na madrugada do último sábado (18).

De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram na igreja, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava realizando os primeiros atendimentos. Após ser retirado da báscula, em conversa com os policiais, ele relatou que estava fugindo de dois homens e que tentou se esconder na igreja.

O padre responsável pela paróquia não quis representar contra o indivíduo, que foi liberado pelos militares após busca pessoal. Os suspeitos de perseguirem o homem não foram localizados.