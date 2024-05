Hospital Evangélico de Cachoeiro conscientiza sobre o câncer bucal

O Hospital Evangélico de Cachoeiro (HECI), referência em Oncologia para todo Sul do Estado, traz alerta e conscientização sobre o câncer bucal.

O câncer de boca é um tipo de tumor que acomete: lábios; gengiva; bochechas; céu da boca (palato); língua (principalmente as bordas); assoalho da boca (região embaixo da língua). A doença acomete principalmente pessoas acima dos 40 anos, e aqueles que têm hábitos como o fumo, o álcool e alta exposição solar.

Dados de câncer

Estudo do Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima mais de 40 mil novos casos diversos de câncer no Espírito Santo até 2025. Dado foi publicado no documento ‘Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil’ e traz projeções para o triênio.

No Hospital Evangélico de Cachoeiro, a média por ano é de 22 novos casos de câncer bucal, sendo mais casos de câncer bucal no sexo masculino.

Segundo o alerta do bucomaxilo do HECI, Dr. Válerio Resende, a prevenção é o melhor caminho. “Devemos ficar atento aos fatores de risco, como o fumo (cigarro) e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Quanto maior o tempo de uso de cigarros e de bebidas alcoólicas ingeridas, maiores são as chances de ter a doença. O vírus HPV (Papiloma Vírus Humano), quando transmitido por sexo oral, também está associado aos casos de câncer na cavidade oral”.

Os principais sinais de alerta para o câncer de boca são: feridas nos lábios e na boca que não cicatrizam manchas ou placas vermelhas ou esbranquiçadas na boca; sangramentos sem causa conhecida em qualquer região da boca. Além desses, existem outros sinais, pode haver nódulos (caroços) no pescoço e rouquidão persistente. Em fases mais avançadas da doença, a pessoa pode apresentar dificuldade para falar, mastigar ou engolir.

Diagnóstico

O diagnóstico preciso é realizado por meio do exame clínico da boca com um especialista. Com esse exame é possível visualizar lesões suspeitas e diagnosticar o câncer de boca no início.

Autoexame

É importante destacar que todos podem realizar o autoexame, Na frente do espelho observe os lábios, averigue o céu da boca, a língua também deve ser examinada, agora o assoalho, região abaixo da língua, as laterais da língua também merecem atenção, a bochecha e a garganta não ficam de fora e, por último, apalpe o pescoço e a região do queixo.

Prevenção

Adotando alguns comportamentos é possível prevenir a doença, não fumar; evitar o consumo de bebidas alcoólicas; ter uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes; usar preservativo (camisinha), inclusive durante a prática do sexo oral, manter a higiene bucal, e fazer consultas regulares com o especialista.