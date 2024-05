Ibatiba anuncia contratação de pediatra para atuar no Pronto Socorro

A Prefeitura de Ibatiba, no último dia 12 de maio, anunciou a contratação de pediatra para atender no município, diariamente, no Pronto Socorro do Hospital Municipal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em escala de plantão a especialidade de pediatria irá atender de segunda a domingo, das 7h às 19h, juntamente com dois clínicos gerais, visando humanizar ainda mais o cuidado com nossas crianças.

“Em 2017, o Pronto Socorro tinha somente um médico, agora serão três para atender nossa gente. A Humanização na saúde e trabalho contínuo da nossa Administração é de forma histórica, teremos Pediatra. Um presente para nossas Mães”, destacou o Prefeito Luciano Pingo.

O contrato com a Empresa Gestora do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Ubirajara Faria Lopes já está assinado e no máximo em 15 dias, os atendimentos devem começar.

Fonte: Prefeitura de Ibatiba.