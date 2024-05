Ibitirama lidera o acompanhamento de beneficiários do Bolsa Família

No cenário estadual, Ibitirama se destacou como líder no acompanhamento dos beneficiários do programa Bolsa Família em 2024. Com um impressionante índice de mais de 88% das famílias assistidas, o município se posiciona em primeiro lugar no suporte aos beneficiários do programa.

Leia Também: Dia da Família na Escola é comemorado em Muniz Freire

Segundo a administração municipal, essa conquista é resultado de um esforço conjunto entre os agentes comunitários de saúde e a coordenação municipal do Programa Bolsa Família, que se engajaram de maneira exemplar para garantir que todas as famílias elegíveis recebessem o suporte necessário para melhorar sua qualidade de vida.

Fonte: Prefeitura de Ibitirama.