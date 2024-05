Iconha: bancada federal capixaba recebe projeto para obra de saneamento

O prefeito de Iconha, Gedson Paulino, e o vice-prefeito, Fernando Volponi, foram a Brasília buscar recursos para viabilizar investimentos em diversas áreas do município, entre elas, a de saneamento.

Nesta terça-feira (14), o chefe do Poder Executivo municipal se reuniu com o deputado federal e coordenador da Bancada Federal Capixaba no Congresso Nacional, Da Vitória (PP), onde trataram sobre um projeto que visa retirar o esgoto do Rio Iconha.

LEIA TAMBÉM: Publicidade médica: especialista aponta novidades e desafios

A estimativa é de que são necessários cerca de R$48 milhões para a execução da obra. A proposta foi protocolada na Presidência da República.