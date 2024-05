Idoso é preso suspeito de abusar de menino em Cachoeiro

Um idoso de 63 anos, foi preso por abusar de um menino de 13 anos em Cachoeiro de Itapemirim, na noite do último domingo (12).

A Polícia Militar informou que uma equipe foi ao local e conversou com a mãe do adolescente, que relatou que seu filho chegou em casa dizendo que um homem, de 63 anos, acariciou sua perna e, em seguida, beijou seu pescoço. O suspeito foi conduzido pelos policiais para à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que, na delegacia, o idoso foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional.

