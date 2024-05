IEL-ES oferta 18 vagas de estágio no Espírito Santo; confira

A partir desta quarta-feira (29), o Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) está com 18 vagas de estágio voltadas para nível médio, técnico e superior do Estado. As oportunidades estão disponíveis nos municípios de Cariacica, Serra, Guarapari, Vitória, Vila Velha e Viana.

Leia também: Inscrições abertas para processo seletivo no Caparaó

As chances estão nas áreas de: administração, arquitetura e urbanismo, automação, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, direito, eletrotécnica, engenharia química e elétrica, geoprocessamento, geografia e pedagogia.

As bolsas para nível técnico e superior variam entre R$ 650,00 e R$ 1.423,00 e podem ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa. Nível técnico a bolsa é R$ 500,00 mais vale transporte.

Para inscrições e mais detalhes sobre as oportunidades, o estudante deve acessar o site http://sne.iel.org.br/es e se atentar ao período de inscrição.

As vagas ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Quando este é atingido, ela é automaticamente suspensa.

As entrevistas acontecem on-line ou presencialmente. Neste último caso, as empresas seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, o candidato deve entrar em contato pelo e-mail [email protected]