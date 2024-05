Iniciativa traz conscientização sobre sustentabilidade em Cachoeiro

Os alunos da escola estadual de ensino fundamental e médio (EEEFM) Agostinho Simonato, no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, receberam a visita de profissionais da BRK na última terça-feira (14) para um bate-papo sobre atitudes sustentáveis. A equipe da concessionária destacou a importância das iniciativas de proteção ao meio ambiente e apresentou o trabalho desenvolvido pela BRK no município.

O grupo formado por cerca de 35 alunos do curso técnico em Administração e Recursos Humanos integrado ao ensino médio em tempo integral aprendeu um pouco sobre saneamento básico com o apoio de óculos de realidade virtual, uma ação do programa Portas Abertas 360°. Nessa atividade, os estudantes fazem uma visita on-line interativa e informativa às estações de tratamento de água e esgoto da BRK.

A analista de comunicação da BRK em Cachoeiro, Milena Camporez, explica que o Portas Abertas 360° é o formato virtual do tradicional programa de visitas da companhia. “Atuamos para disseminar informações sobre o saneamento, alcançando um número cada vez maior de pessoas, e para mostrar a importância dos serviços de água e esgoto para a saúde e a qualidade de vida da população”, afirma.

Para a coordenadora e professora do curso técnico em RH da escola, Fabiana Souto Tomé, a atividade atendeu as expectativas, permitindo que os estudantes conhecessem como a empresa trata o tema da sustentabilidade. “Os alunos gostaram muito e até elaboraram um questionário sobre o assunto. Com essa roda de conversa tínhamos a intenção de incentivar o protagonismo dos alunos, provocando-os a encontrarem possíveis soluções para a resolução de problemas pertinentes ao tema abordado”, ressalta Fabiana.