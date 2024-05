Inovação no agronegócio é tema de evento em Vargem Alta

Acontece nesta quarta (15) e quinta-feira (16), no Centro de Convenções de Vargem Alta, a 2° Feira Conexão Digital de Inovação no Agro e o 1º Seminário de Sustentabilidade. Com a proposta de debater e apresentar as inovações no agronegócio, o evento, com entrada gratuita, vai reunir autoridades, estudantes e estudiosos da área.

A riqueza dos temas propostos mostra o cuidado da organização do evento em proporcionar um debate mais detalhado da pauta proposta, inclusive consolidando ações que contribuam para o desenvolvimento do Espírito Santo. Vale destacar que o evento é itinerante, e isso permite se conhecer as peculiaridades de cada região e as inovações locais, promovendo um intercâmbio de ideias.

No primeiro dia do evento será apresentado o seminário “Sustentabilidade”, conduzido pelos doutores em Economia Aplicada, Everlam Elias e Elis Braga Licks e pela procuradora da cidade de Vargem Alta e graduanda em Cidades Inteligentes, Paula Sartório dos Santos Paiva. Será um momento para discutir ideias, compartilhar experiências e fortalecer os laços em prol de um futuro mais sustentável.

Ainda neste primeiro dia vai acontecer o painel “Sistema Agro Florestal – Reflorestar” e o lançamento do curso de pós-graduação em Gestão de Saberes e Territórios, do Ifes de Venda Nova do Imigrante.

O encerramento será com muita música boa, ao som da banda Pirata, com o show Pirata Acústico, e um repertório recheado de músicas nacionais e regionais.

Falta de mão de obra no campo

O segundo dia da 2° Feira Conexão Digital de Inovação no Agro e o 1º Seminário de Sustentabilidade vai ser marcado pela diversidade de temas abordados nos cinco paineis que vão acontecer ao longo do dia. Haverá ainda o desafio de startups, com premiação em dinheiro para os contemplados e a premiação do concurso Ideia Inovadora, que vai premiar as soluções sustentáveis propostas por estudantes do sul do Espírito Santo.

Às 9 horas acontecerá o painel “Diálogos da Floresta”, que vai reunir o Instituto Marcos Daniel, Reserva Águia Branca, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vargem Alta e o Programa Reflorestar. Já às 10 horas, Tatiana Doin, estudiosa dos temas inovação, governança colaborativa e as chamadas economias alternativas, vai conduzir o painel “Criatividade, Inovação e Tendências no Turismo”.

A falta de mão de obra no campo será um dos temas a serem debatidos no decorrer da tarde. O painel será conduzido por representantes da ConecAgro, uma startup que conecta produtores rurais com trabalhadores qualificados para diversas atividades agrícolas. Rodrigo Tomazelli Carminati, especialista em fruticultura e agroindústria, e os engenheiros Vinícius Santos Terra e Deibdi Simmer participam do painel “Sustentabilidade no agro”.

Ainda ao longo da tarde serão expostos o tema “Impacto do agro no comércio local”, comandado pela Secretaria de Agricultura de Vargem Alta e o projeto ‘SmartFlow Agro-Tech: Integração da Indústria 4.0 na agricultura de precisão para otimização inteligente de sistemas de irrigação’, do Ifes Cachoeiro.

ES Inteligente

Vilker Zucolotto, mestre em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável, vai falar sobre o “Programa ES Inteligente”, que tem como foco a implementação de projetos de Parcerias Público-Privadas que promovam a modernização e o desenvolvimento dos municípios capixabas.

O encerramento das atividades ficará a cargo da banda Senso Zero, de Cachoeiro de Itapemirim, que vai fechar com chave de ouro a rica e extensa programação da 2° Feira Conexão Digital de Inovação no Agro e o 1º Seminário de Sustentabilidade.