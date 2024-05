Inscrições para o bolsa atleta Alegrense são prorrogadas

As inscrições para o Programa Bolsa Atleta Alegrense foram prorrogadas e os atletas amadores e treinadores esportivos da cidade, que teriam entre os dias 22 e 30 de abril para se inscreverem, ganham uma extensão no prazo, que agora será até o dia 15 de maio.

Segundo o edital, publicado no último dia 16 de abril, as bolsas podem ser individuais, direcionadas para os atletas ou especiais, direcionadas para os treinadores e profissionais que coordenam atividades de treinamento com atletas ou equipes em nível de competição.

A prorrogação das inscrições altera as demais etapas do cronograma e o resultado final com os contemplados será publicado no dia 22 de maio.

De acordo com a secretária de Cultura, Turismo e Esporte, Thabyta Costa Carlos, até a manhã de terça-feira (30), o número de inscritos não chegava nem perto de preencher todas as 260 possibilidades de bolsas previstas no Edital.

“As inscrições deste ano superaram as do ano passado, demonstrando o crescente interesse e engajamento dos atletas da nossa cidade. No entanto, ainda há muitas bolsas disponíveis. Em vista disso, decidimos estender o prazo de inscrição para que mais atletas amadores e treinadores tenham a oportunidade de se beneficiar do programa”, esclareceu.

Incentivo ao esporte em todos os níveis

O Bolsa Atleta Alegrense garantirá aos contemplados valores que correspondem a 200 bolsas de R$ 300,00 para competições estaduais, além de 50 bolsas de R$ 800,00 para competições interestaduais. O programa também vai garantir dez bolsas de R$ 2 mil para competições internacionais.

Em março de 2022, o atleta alegrense, Hermes Oliveira (39), disputou o Aberto de São Paulo de Atletismo Paraolímpico, com recursos do Bolsa Atleta Alegrense e conseguiu duas medalhas de ouro, nas modalidades de arremesso de peso e dardo.

Em março deste ano, ele conquistou medalhas de ouro nas provas de Arremesso de Disco e Arremesso de Peso, no Meeting Paralímpico Loterias Caixa, em Porto Alegre (RS), onde teve o apoio do Voe Atleta, um programa do Governo do Estado.

No último fim de semana, ele participou das Paraolimpíadas Universitárias, em Vitória e ficou com o ouro, no arremesso de peso.

Ele já realizou a inscrição no Bolsa Atleta Alegrense deste ano e acredita que o recurso também serve de incentivo para a superação, uma das virtudes mais genuínas de qualquer atleta.

“O recurso do Bolsa Atleta é um auxílio muito importante. O valor ainda não é o ideal, mas faz muita diferença, sim. Ajuda muito! E sou grato por essa oportunidade, que certamente é um diferencial nos resultados que a estamos alcançando por nós e pela cidade”, comentou o atleta.

Prorrogado e por uma boa razão!

A prorrogação do prazo visa, portanto, garantir que nenhum atleta elegível seja excluído deste valioso programa de incentivo ao esporte na comunidade, ressalta o presidente da Comissão Permanente de Elaboração e Avaliação de Editais da SECUTE, Klaus Madeira Valadares.

“Reiteramos o compromisso da gestão em apoiar o desenvolvimento esportivo local e incentivar a participação ativa de nossos atletas em competições e treinamentos. Encorajamos todos os interessados a aproveitar esta oportunidade e se inscrever no Programa Bolsa Atleta. Estamos ansiosos para receber mais inscrições e continuar promovendo o talento esportivo em Alegre”, complementou Klaus.

“Juntos, continuaremos fortalecendo o cenário esportivo local e contribuindo para o sucesso de nossos atletas e treinadores, que carregam com orgulho o nome da nossa cidade”, concluiu.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital, disponível no site oficial da Prefeitura de Alegre, que pode ser acessado clicando AQUI.

