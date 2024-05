Inscrições para Pós-Graduação em Segurança Pública são prorrogadas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informa que o edital do Processo Seletivo para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Segurança Pública da Academia de Polícia Civil (Acadepol) foi alterado e as inscrições foram prorrogadas. Agora, o período de inscrições será de 13 a 24 de maio. A prorrogação foi oficializada por meio do edital 04/2024, publicado na edição do Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira (20).

A prorrogação tem como objetivo proporcionar mais tempo para que os candidatos interessados possam reunir a documentação necessária e concluir suas inscrições. Aliás, o curso de pós-graduação em Segurança Pública é voltado para profissionais da área, com o intuito de aperfeiçoar e atualizar conhecimentos em temas relevantes para a segurança pública e a gestão policial.

O curso será realizado na modalidade presencial e as aulas estão previstas para terem início no dia 4 de julho, ministradas às quintas-feiras e sextas-feiras, das 8h às 16h40. Contudo, os interessados passarão por um processo seletivo, com critérios estabelecidos pela banca examinadora da Academia de Polícia Civil. A conclusão da pós-graduação garantirá ao aluno o título de Especialista em Segurança Pública.