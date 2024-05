Segunda equipe de bombeiros capixabas chega ao ES após missão no RS

A segunda equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), que estava auxiliando nos trabalhos de busca e resgate no Rio Grande do Sul, chega ao Estado nesta segunda-feira (20).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), na chegada, eles serão recepcionados pelo governador do Estado, Renato Casagrande, e pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira.

A recepção está prevista para acontecer na manhã desta segunda-feira (20), no Quartel do Comando-Geral, na Praia do Suá, em Vitória.