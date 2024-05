Instituto prevê nova influência climática que pode afetar o Sul do ES

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão do tempo para hoje, quinta-feira (30), feriado de Corpus Crhisti, é de céu com muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos do dia em todo o Espírito Santo.

“O tempo será influenciado pela atuação de uma frente fria, que avança lentamente sobre o Espírito Santo. O vento deve soprar de fraca a moderada intensidade pelo litoral”, aponta o instituto.

A previsão do tempo para hoje na Região Sul, é de muitas nuvens com possibilidade de chuva em alguns momentos do dia. Vento fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos do dia. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Já na Região Serrana, a previsão do tempo para hoje é de muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos do dia. Vento fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 28 °C.