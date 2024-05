Resultado da Mega-Sena: 3 apostas levam prêmio. 2 são do Sul do ES

O resultado da Mega-Sena foi favorável, mais uma vez, para quem apostou no Espírito Santo. De acordo com as Loterias Caixa, três apostas no Estado acertaram a quina e levaram grandes prêmios em dinheiro após o sorteio do concurso 2.730, nesta terça-feira (28).

As duas apostas vencedoras registradas em Colatina, no Norte, e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, levaram R$39.704,60 cada. Já um bolão feito em Iconha, na região Sul capixaba, levou R$79.409,00.

Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal acumulou em R$ 80 milhões. O sorteio foi realizado na noite dessa terça-feira (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Veja os números do resultado da mega-sena: 07 – 24 – 29 – 41 – 46 – 60.

A quina teve 97 apostas ganhadoras; cada uma vai pagar R$ 39.704,60. Já a quadra registrou 5.209 apostas vencedoras; cada acertador vai receber um prêmio de R$ 1.056,23.

Por causa do feriado de Corpus Christi, não haverá sorteio da Mega-Sena nesta quinta-feira (30). O concurso 2.731 será realizado no sábado (1º).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.