Instruções para Corrida de São Pedro continuam no domingo (26)

Mais um domingo de orientações para a Corrida de São Pedro está sendo preparado para os atletas participantes da competição. Os corredores podem se encontrar na Praça de Fátima, às 7h, neste domingo (26). Não há necessidade de inscrição, para participar, basta comparecer.

É importante, porém, que os participantes estejam com roupas leves, tênis apropriados e confortáveis e garrafinhas de água, para manter a hidratação.

Os profissionais da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) estarão oferecendo orientações para melhorar o desempenho dos atletas na corrida, como: exercícios de alongamento e de aquecimento, técnicas de corrida, dicas de alimentação e cuidados com o corpo nos dias antecedentes à competição.

No domingo, dia 5 de maio, foi realizado o primeiro treinão de preparação para a prova e também em comemoração ao Dia das Mães, e os atletas percorrem o trajeto de 5 km da competição.

A Semesp, no próximo mês, realizará o treinão final. A 44ª Corrida de São Pedro será realizada no dia 23 de junho e a estimativa é que tenha a participação de mais de duas mil pessoas.

Para mais informações, basta entrar em contato com o telefone 28 9 9976 3762.

