Trio é preso com materiais do tráfico de drogas em Alegre

Dois homens, de 38 e 47 anos, e uma mulher, de 22 anos, foram presos com materiais do tráfico no bairro Três de Maio, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na tarde da última sexta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, por volta das 17h24, os militares passavam pelo bairro Três de Maio, localidade conhecida por Morro do Iltom, quando visualizaram um homem, de 47 anos, saindo de uma casa já denunciada como local de venda de drogas. Durante a busca pessoal no suspeito, os militares encontraram em seu bolso três pedras de crack e R$11,40. Questionado, o suspeito disse que comprou as pedras de crack com uma mulher na casa.

No entanto, diante da suspeita os policiais seguiram ao imóvel e abordaram um homem de 38 anos e uma mulher de 22 anos. No local, os policiais apreenderam dois pedaços de maconha, mais 73 pedras de crack e R$ 654,00.

Diante do flagrante, os três suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a 6ª Delegacia de Polícia Civil de Alegre.