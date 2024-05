Irupi conquista 1º lugar no Prêmio Prefeitura Empreendedora

A Prefeitura de Irupi, no Caparaó, conquistou o primeiro lugar na categoria Simplificação & Fomento ao Empreendedorismo da XII Edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, sendo a grande campeã do evento com o projeto “Irupi Digital”, a cidade ficou à frente de Vitória, que figurou como 2° lugar e Vila Velha, em 3° lugar.

A premiação foi realizada nesta quarta-feira (8) no Centro de Convenções de Vitória, e reuniu gestores municipais de 62 municípios que inscreveram suas ações em apoio aos Microempresários, Empresas de Pequeno Porte, Microempreendedores Individuais e outros empreendedores locais.

Leia Também: Primeiro Planetário da Região Sul será lançado em Jerônimo Monteiro

O “Irupi Digital” foi destaque pela eficácia e pelos resultados alcançados. A iniciativa não só simplificou processos burocráticos, como também incentivou o empreendedorismo local, promovendo um ambiente mais propício para o crescimento dos negócios na região.

Fotos: Danilo Bargline / ASCOM IRUPI

Fonte: Prefeitura de Irupi.