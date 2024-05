Itapemirim: PRF descobre passado “sórdido” de motorista na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou diversas abordagens na BR-101, nesta quarta-feira (29). Entre elas, um caminhão Iveco/Stralis, no Km 414, no município de Itapemirim/ES.

Durante os procedimentos de rotina, como verificação de documentos, por exemplo, os policiais rodoviários federais descobriram o passado “sórdido” do motorista do veículo.

Os agentes constataram, durante a abordagem na BR-101, que havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara única do município de Venda Nova do Imigrante, em desfavor do condutor, pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito.

Diante dos fatos, segundo a PRF, a ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Civil de Itapemirim/ES.