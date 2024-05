Padre tem bicicleta roubada no dia de Corpus Christi no Sul do ES

Um padre teve a bicicleta roubada, nesta quinta-feira (30), em pleno dia de Corpus Christi em Mimoso do Sul.

“Eu fui surpreendido com o roubo da minha bicicleta, aqui na Casa Paroquial de Mimoso do Sul. Eu levantei para dar uma volta de bicicleta, logo cedo, com os amigos, já que é feriado e o nosso compromisso de Corpus Christi é mais tarde. Quando eu fui pegar a bicicleta para sair, eu fiquei surpreso de não encontrá-la no local onde ela fica guardada”, relatou o padre Gracione Augusto Alves.

Por causa da situação, o passeio matinal do religioso foi cancelado e um grupo de amigos começou a divulgar o roubo da bicicleta. Após ampla divulgação, o veículo foi encontrado no distrito de Conceição do Muqui, mas a pessoa que supostamente o encontrou, exigiu o pagamento de R$ 500 para devolver.

“O que mais me deixa triste é que para ter a bicicleta de volta, nós tivemos que pagar um valor. Não é muito, mas é triste porque além de ser roubado, ter que pagar para você ter o seu bem de volta. O cara, a princípio, queria R$ 500. Depois negociaram lá com ele e no final pagaram R$ 200, que eu vou repor para a pessoa depois”, lamenta.

Corpus Christi na “bronca”

O religioso não chegou a registrar Boletim de Ocorrência, mas ficou na “bronca” com as autoridades responsáveis pela segurança pública na cidade de Mimoso do Sul.

“Não é o primeiro caso. Nós sabemos que já aconteceram várias situações dessas, esses últimos dias aqui em Mimoso. Então é importante que as nossas autoridades estejam mais atentas para que evitemos coisas desse tipo”, alerta Gracione.