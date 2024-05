Jerônimo Monteiro mais uma vez é nota A na avaliação do Governo Federal

Dos 78 municípios capixabas, apenas 32 obtiveram nota “A” em Capacidade de Pagamento (CAPAG), que apresenta a análise do Tesouro Nacional e divulga os resultados mostrando a capacidade dos municípios estarem em dia com suas obrigações financeiras.

Receber uma nota “A” do Tesouro Nacional não apenas reflete uma gestão fiscal responsável, mas também abre portas para receber novos investimentos e respaldo para o crescimento econômico e o bem-estar da cidade.

Na Região do Caparaó, composto por 12 municípios, somente 4 receberam nota “A”, dentre eles Jerônimo Monteiro se classificou com a nota máxima, um feito significativo que demonstra uma gestão de responsabilidade e equilibrada, ressaltando a qualidade de políticas fiscais sólidas e de um gerenciamento financeiro eficiente.

A Secretaria de Fazenda, um dos setores responsáveis pela nota obtida, atua no controle financeiro interno e graças a essa estabilidade o município mantém em dia os pagamentos para fornecedores e prestadores de serviços, concedeu Revisão Anual Salarial, Tíquetes Feira e Alimentação – com reajustes – para todos os servidores, atendeu aos pisos nacionais (Magistério, ACE, ACS e Enfermagem), tudo isso sem atraso de pagamento de salários, pagando em dia e, em alguns meses até antecipado.

Jerônimo Monteiro se destaca ao ser um desses municípios bem classificados, indicando uma administração comprometida com a responsabilidade financeira e a saúde econômica local. Essa conquista, além de expor uma boa capacidade de liquidar dívidas, também sugere uma fluída gestão de recursos, o que pode impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do município, promovendo melhorias em serviços públicos e oportunidades para os habitantes.

A nota “A” na CAPAG, é uma indicação muito positiva para um município. Essa avaliação leva em consideração vários fatores, como liquidez, poupança e endividamento, e é fundamental para garantir que os estados e municípios estejam em uma posição segura para gerenciar suas finanças e investir no desenvolvimento local.

