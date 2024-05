Jogos Interescolares movimentam escolas de Cachoeiro; veja

A preparação para os Jogos Interescolares de Cachoeiro (Joici) de 2024 foi iniciada em uma reunião realizada na escola “CEI Átila de Almeida Miranda” na última quinta-feira (8).

Para edição deste ano, podem participar escolas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º ano do Ensino Médio, de públicas e particulares.

As instituições interessadas devem enviar ofício digitalizado para o e-mail [email protected] ou entregar inscrição impressa na sede da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp). É importante que o documento esteja citando as modalidades e todos os dados da escola. O prazo final de inscrição é até a próxima sexta-feira (17).

Após o credenciamento por parte da organização do Joici, as escolas deverão enviar ficha coletiva, constando a relação nominal dos atletas participantes, até o dia 24 de maio.

O congresso técnico, que reúne a organização do evento e representantes das escolas participantes, está agendado para o dia 27 de maio.

A competição está prevista para começar entre 3 de junho e 12 de julho. Neste ano, os jovens atletas vão disputar nas modalidades futsal, basquete, handebol, voleibol, vôlei de areia e atletismo, nas categorias infantil e juvenil.

“O objetivo do Joici é contribuir para aumentar a participação dos alunos das escolas do município em atividades esportivas, possibilitando a identificação de talentos esportivos nas escolas e também garantir o acesso e o conhecimento do esporte de modo a oferecer mais oportunidades à prática do esporte aos alunos”, salienta o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Silva Maia.