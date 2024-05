Altinha pode ser considerada esporte no Espírito Santo; confira

Muito praticada nas praias do Espírito Santo, a altinha poderá ser reconhecida como modalidade esportiva em terras capixabas.

Essa é a finalidade do Projeto de Lei (PL) 98/2024, de autoria do deputado Coronel Weliton (PRD), que tramita na Assembleia Legislativa (Ales).

Como surgiu?

Segundo o parlamentar, a altinha surgiu nas praias cariocas nos anos 60, numa mistura de esporte e lazer. “A brincadeira ganhou corpo por volta de 1994, na praia de Ipanema, quando um grupo de atletas se juntou para definir algumas regras e acrescentar algumas manobras do futebol e do futevôlei”, explica na justificativa da matéria.

Ele ressalta que a altinha é praticada por homens e mulheres de todas as idades, bastando ter uma bola e um parceiro para compartilhar a atividade. “O objetivo é não deixar a bola cair no chão, mantendo-a sempre no alto, sem utilizar as mãos. Fora isto, pode utilizar os pés, pernas, peito, cabeça, ombro e costas”, esclarece.

Coronel Weliton pontua que a altinha é praticada, predominantemente, em praias, o que favorece o Estado, que possui um extenso litoral. Além disso, que a atividade já faz parte do cotidiano do povo capixaba. “Reconhecer a altinha como modalidade esportiva é uma política pública importante no meio social, pois afasta os jovens da criminalidade e promove cada vez mais o aumento da qualidade de vida e da saúde do capixaba”, conclui.

Se o PL for aprovado e virar lei, a nova legislação começa a valer a partir de sua publicação em diário oficial.

Tramitação

A proposição foi lida no Expediente da sessão ordinária do dia 6 de março e encaminhada para as comissões de Justiça, Direitos Humanos e Finanças.

Acompanhe a tramitação do PL 98/2024