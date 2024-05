Joici: representantes participam de congresso técnico nesta terça (28)

Nesta terça-feira (28), a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) vai realizar um congresso técnico com a organização dos Jogos Interescolares de Cachoeiro (Joici) e representantes das escolas participantes.

O encontro vai acontecer no auditório da Escola CEI “Attila de Almeida Miranda”, no bairro Vila Rica, às 10h. Na ocasião, será debatido o regulamento dos jogos. Além disso, haverá esclarecimento de dúvidas e repasse de informações e orientações.

As escolas interessadas tiveram até a última sexta (17) para realizar a inscrição. A estimativa é de que mais de 20 instituições escolares participaram desta edição. Para este ano, os jogos serão para os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ao 3º ano do Ensino Médio, de escolas públicas e particulares.

A competição está prevista para começar entre 4 de junho e 12 de julho. Neste ano, os jovens atletas vão disputar nas modalidades futsal, basquete, handebol, voleibol, vôlei de areia e atletismo, nas categorias infantil e juvenil.