LUSB de Cachoeiro vence e realiza rodada dupla na Copa ES de Basquete

Neste domingo (26), a equipe da Liga Urbana Social de Basquete (LUSB) esteve em Vitória, para uma rodada dupla na categoria Sub-13 da Copa ES de Basquete.

O primeiro jogo foi contra a equipe do Basquete Serrano, os atletas da Capital Secreta não tiveram dificuldades para vencer o adversário, fechando a partida pelo placar de 61 a 12.

Na sequência a LUSB enfrentou o Álvares Cabral, dessa vez o resultado não foi favorável para a equipe cachoeirense, o primeiro tempo ainda se mostrou equilibrado. Mas, no segundo tempo, a LUSB caiu de rendimento. O placar final ficou em 68 a 38 para o Álvares.

“Dois jogos em sequência exige mais da parte física, e nossa equipe é toda Sub-12. Mas, nosso objetivo em entrar no campeonato Sub-13 é justamente dar volume de jogo para nossos atletas, visando o campeonato Sub-12 esse ano e também a Liberty Cup, que será realizada em julho, em São Paulo”, comenta o técnico Nilson Batistin.

A Associação recebe verbas via doações e patrocínios diretos, e também através de incentivo fiscal pelo FIA – Fundo da Infância e do Adolescente, gerenciado pelo CONSEMCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim.

Essa ação conta com o apoio do Município de Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.