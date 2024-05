Jovem de 22 anos morre após acidente de moto em Guaçuí

No início da noite deste sábado (11) um jovem de 22 anos morreu após uma colisão de sua moto com um carro modelo Celta. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz estava na estrada entre o distrito de São Tiago e Guaçuí, onde ocorreu o acidente.

No local, a PM identificou o condutor da moto, João Vitor do Carmo Assis, de 22 anos, que já estava em óbito. De acordo com conhecidos, João Vitor era um jovem educado e tinha uma relação muito boa com a mãe.

Procuramos a Polícia Civil para saber se está aberta investigação sobre o acidente e se há mais detalhes, porém não tivemos retorno até o momento. A Polícia Militar também não deu mais detalhes. Em breve, mais informações.