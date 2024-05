Polícia Civil ES realiza operação até a divisa com o Rio de Janeiro

Neste sábado (11) um comboio da Polícia Civil do Espírito Santo saiu para mais um dia da Operação COSUD (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), que tem o objetivo de combater o crime organizado na divisa com os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A Operação COSUD começou no dia 08 e vai até amanhã (12).

A equipe passou pelos municípios de Mimoso do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, seguindo em direção ao Rio de Janeiro.

Na operação de hoje, participaram 10 policiais civis e eles consideraram um resultado positivo. De acordo com a PC, houveram muitas abordagens à diferentes tipos de veículos e também cumprimento de mandado de prisão temporária. Todo trabalho teve o apoio da Polícia Militar.

As ações policiais ostensivas têm como propósito combater o tráfico de armas e drogas. Além de prevenir furtos e roubos de carga e veículos nas vias de ligação, entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Operação COSUD

O Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD) foi criado em Belo Horizonte (MG), no dia 16 de março de 2019. O objetivo principal é consolidar a agenda de cooperação entre os governos do Sul e Sudeste, com temas que atendam às demandas econômicas, sociais e ambientais.

Entre as áreas prioritárias do consórcio, estão a segurança pública, com operações policiais com foco especial na divisa entre os estados limítrofes.

O tráfico de drogas, a circulação ilegal de armas e munições, bem como o roubo de cargas e veículos, são algumas das principais atividades ilícitas de atenção nessas áreas.

Por meio de colaboração interinstitucional, a operação policial conjunta entre os estados integrantes do Consórcio, especialmente o de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, visa demonstrar a força da cooperação entre as instituições policiais.

Ao unir esforços, compartilhar informações e recursos, será possível fortalecer a capacidade de enfrentamento ao crime, tornando-a mais eficiente e abrangente.