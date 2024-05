Jovem é presa com drogas desembarcando de voo no aeroporto de Vitória

Uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante desembarcando com 4kg de cocaína de um voo doméstico no aeroporto de Vitória, na noite da última segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Federal, a mulher foi surpreendida durante fiscalização de rotina realizada pela Polícia Federal, por volta das 19h30, com os cães farejadores Wolf e Kira, visando combater o tráfico interestadual de drogas. A passageira demonstrou bastante nervosismo e logo foi descoberta pelos cães que localizaram a droga apreendida nas pernas da criminosa.

No entanto, segundo a PF, a passageira tentou despistar os policiais utilizando roupas largas e um vestido bem comprido a fim de disfarçar o volume da mercadoria que estava presa ao corpo com auxílio de fitas adesivas. As “mulas” – termo que se refere ao indivíduo que transporta droga em seu corpo – comumente utilizam dos mais variados meios para diminuir as suspeitas do cometimento do crime.

De acordo com o bilhete aéreo, ela teria embarcado na manhã de segunda-feira (13) em Cuiabá (MT) com destino a Vitória (ES). Destaca-se que o estado mato-grossense faz fronteira com a Bolívia, país conhecido pela grande produção de cocaína.

Sendo assim, a mulher foi presa em flagrante e conduzida para a Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha. Em depoimento, colhido durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, a mulher confessou não ser a primeira vez que viaja para transportar drogas do Mato Grosso para o Espírito Santo, sempre valendo do mesmo modus operandi, prendendo a droga junto ao corpo.

A droga foi apreendida e as investigações continuam a fim de identificar eventuais coautores do delito. A mulher responderá por Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006), com causa de aumento em razão da interestadualidade do delito (Art. 40, V da Lei 11.343/2006) e poderá ser condenada em até 25 anos de cadeia. Ela foi encaminhada ao sistema prisional onde seguirá à disposição da Sejus e da justiça.

Foto: Divulgação/Polícia Federal Foto: Divulgação/Polícia Federal