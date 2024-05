Suspeito de crime contra dignidade sexual é preso em Venda Nova

Um homem de 48 anos, foi preso durante uma operação realizada em Venda Nova do Imigrante, no último sábado (11). Ele é investigado por crimes contra a dignidade sexual, violência e tortura psicológica, perseguição e descumprimento de medida protetiva e estava retornando para Manhuaçu.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), que envolveu a Delegacia Regional de Ibatiba, o Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Serrano, o Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), a Guarda Municipal de Vitória e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com as investigações, o suspeito estava em um relacionamento amoroso com a vítima, que reside no município de Ibatiba. Após o término do relacionamento, que já apresentava histórico de violência doméstica, o homem divulgou várias fotos íntimas da ex-companheira nas redes sociais. Esse ato causou intenso sofrimento psicológico e moral à vítima, que procurou a Polícia Civil em 1º de maio e solicitou uma medida protetiva contra o ex-companheiro.

Diante dos fatos, a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária do suspeito, decisão que foi deferida no dia 9 de maio. Desde então, os policiais passaram a monitorar o suspeito, conseguindo localizá-lo em Venda Nova do Imigrante.

Portanto, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde responderá ao inquérito policial pelos crimes de divulgação de cena de nudez sem consentimento da vítima, perseguição, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, cujas penas, somadas, podem totalizar mais de nove anos de reclusão.

Além disso, dependendo do desfecho das investigações, o indivíduo poderá ser indiciado pela prática de tortura psicológica, considerada crime hediondo.