Jovem suspeito na morte de idoso é detido com arma e munições no ES

Um jovem, de 19 anos, suspeito na morte de um idoso em 2023, foi detido com armas e munições no bairro Jaburu, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (24).

A Polícia Militar informou que os policiais faziam o patrulhamento pelas escadarias do bairro, quando avistaram o suspeito no Beco Nestor Pereira Chacrinha. No entanto, após abordagem, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 100 munições do mesmo calibre e quatro carregadores, sendo um alongado.

Segundo a PM, o jovem detido é apontado como um dos envolvidos na morte de um idoso, fato ocorrido em 2023. Sendo assim, o detido e materiais apreendidos foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional.