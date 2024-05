PMs participam de curso para utilização de arma “Taser 7” em Alegre

O 3º batalhão concluiu com sucesso nesta semana a capacitação de mais 80 policiais militares, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, o curso visa o uso adequado da arma de incapacitação neuromuscular Taser 7. O curso teve início na última segunda-feira (20) e abordou extensivamente o manuseio seguro e eficaz, proporcionando aos participantes a certificação como operadores qualificados, visando a solução de ocorrências que demandem o uso proporcional e moderado da força.

No entanto, a Taser 7 é uma arma de incapacitação neuromuscular de última geração, projetada para fornecer uma opção segura e eficaz para o controle de distúrbios, minimizando os riscos para todas as partes envolvidas. O treinamento abrangeu técnicas de uso apropriado, procedimentos de segurança e protocolos éticos relacionados ao emprego dessa tecnologia.

Agora, mais 100 policiais militares estão aptos a utilizar a Taser 7, consolidando a capacidade operacional do 3º Batalhão e fortalecendo as medidas de segurança para a região do Caparaó. Essa ferramenta adicional é um passo significativo em direção a abordagens mais seguras e eficazes no cumprimento da missão institucional.

