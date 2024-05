Jovens são detidos após jogar drogas em residência em Bom Jesus do Norte

Dois jovens, de 20 e 24 anos, foram detidos após serem pegos com drogas no centro do município de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (17).

Após denúncias anônimas, segundo a Polícia Militar, os militares foram até a rua Carlos Xavier e localizaram os suspeitos com as características passadas em denúncias. A PM disse que um deles chegou a arremessar uma sacola com seis buchas de maconha em uma residência.

No entanto, durante a busca pessoal os militares localizaram com os suspeitos, de 20 e 24 anos, a quantia de R$250,00 e uma faca, que estava escondida próximo ao calcanhar do mais velho, além de uma mochila com várias sacolas utilizadas para embalo da droga.

Sendo assim, após os fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre.